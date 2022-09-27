Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Таким образом россияне продолжают нести огромные потери.

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ВСУ сбивают вражескую технику в небе

27 сентября в Николаевской области в Баштанском районе около 13:30 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25.

Кроме того, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожены три БпЛА оперативно-тактического уровня, возможно ударные. Пока информацию уточняют.

Потери россиян в Украине

По состоянию на 27 сентября Вооруженные Силы Украины уничтожили 57 750 оккупантов, за сутки – 550 россиян. В технике захватчики потеряли:

  • танков – 2 306 (+16) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
  • РСЗО – 331 (+1) единиц,
  • средства ПВО – 175 (+3) единицы,
  • самолетов – 261 (+1) единиц,
  • вертолетов – 224 единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),
  • крылатые ракеты – 241 единица,
  • кораблей /катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
  • специальной техники – 131 единица.

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