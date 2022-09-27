Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Таким образом россияне продолжают нести огромные потери.

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ВСУ сбивают вражескую технику в небе

27 сентября в Николаевской области в Баштанском районе около 13:30 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25.

Кроме того, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожены три БпЛА оперативно-тактического уровня, возможно ударные. Пока информацию уточняют.

Потери россиян в Украине

По состоянию на 27 сентября Вооруженные Силы Украины уничтожили 57 750 оккупантов, за сутки – 550 россиян. В технике захватчики потеряли:

танков – 2 306 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

РСЗО – 331 (+1) единиц,

средства ПВО – 175 (+3) единицы,

самолетов – 261 (+1) единиц,

вертолетов – 224 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатые ракеты – 241 единица,

кораблей /катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

специальной техники – 131 единица.

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