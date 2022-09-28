Соответствующую информацию сообщили в Минобороны Украины. Там даже показали видео с движением техники.

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Наши военные показали движение техники врага

В Харьковской области трофейный российский танк Т-80, которым управляли украинские военные, буксировал трофейную российскую гаубицу "Мста-С" калибра 152 миллиметра,

– говорится в сообщении.

Также в Министерстве обороны Украины отметили, что это движение в правильном направлении.

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В Офисе Президента рассказали, что по состоянию на 27 сентября нашим воинам удалось уволить 454 населенных пункта Харьковской области.

Кроме того, наши военные на Юге стремятся улучшить положение и закрепиться. По состоянию на 28 сентября там продолжались позиционные бои.

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