В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне до сих пор выполняют задачи по полной оккупации Донецкой области и удержанию временно захваченных территорий. Также они обороняются на занятых рубежах и стараются не допускать активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

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Оккупанты обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты

Россияне продолжают обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Также они наносят удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права. По всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов.

В частности, за сутки 28 сентября оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 8 населенных пунктов:

Северск,

Белогоровка,

Марьинка,

Николаев,

Высшетарасовка,

Терновые Поды,

Мирное,

Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Однако на других направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

на Северском направлении – в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

на Новопавловском направлении – Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времьевка;

на Запорожском направлении обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них – Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении более 25 населенных пунктов подверглись обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии, в том числе Никополь. На этом же направлении захватчики совершили до 40 вылетов беспилотников для разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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На оккупированных территориях продолжается частичная мобилизация

В россии и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия так называемой "частичной" мобилизации.

В отдаленных населенных пунктах русской федерации мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, есть редкие случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных и людей старше 60 лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации.

На сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей фиксируют неготовность реализации мероприятий по мобилизации. В частности, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести себе зимнюю форму и средства защиты.

Призывники продолжают искать методы уклонения от мобилизации. Так, на временно оккупированной территории Крыма мужчины пытаются откупиться взяткой, выехать за границу, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или даже совершить мелкое преступление.

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ВСУ отбивают атаки оккупантов

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

Зайцево,

Майорск,

Зализное,

Отрадовка,

Николаевка Вторая,

Озеряновка,

Первомайское,

Победа,

Новомихайловка,

Павловка,

Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок украинских защитников авиация поразила 2 опорных пункта россиян. В свою очередь ракетные войска и артиллерия попали по:

командному пункту,

4 районах сосредоточения живой силы и техники оккупационной армии,

одной станции-ретрансляторе.

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