У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни досі виконують завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій. Також вони обороняються на зайнятих рубежах і намагаються не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

До теми На Півдні тривають позиційні бої: ЗСУ прагнуть покращити положення та закріпитись

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти

Росіяни продовжують обстрілювати позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Також вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. На всій території України залишається загроза авіаційних та ракетних ударів.

Зокрема, за добу 28 вересня окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних ударів, а також здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали понад 8 населених пунктів:

Сіверськ,

Білогорівка,

Мар'їнка,

Миколаїв,

Вищетарасівка,

Тернові Поди,

Мирне,

Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Однак на інших окупанти обстрілювали населені пункти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку – Старий Караван, Слов'янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр'ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

на Новопавлівському напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку понад 25 населених пунктів зазнали обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема Нікополь. На цьому ж напрямку загарбники здійснили до 40 вильотів безпілотників задля розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Зауважте Грабують та ґвалтують: кадировці "ласкаво" зустріли мобілізованих із росії

На окупованих територіях продовжується "часткова" мобілізація

У росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають заходи так званої "часткової" мобілізації.

У віддалених населених пунктах російської федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окрім цього, є непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та людей віком понад 60 років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

На збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей фіксують неготовність реалізації заходів мобілізації. Зокрема, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати собі зимову форму та засоби захисту.

Призовники продовжують шукати методи ухилення від мобілізації. Так, на тимчасово окупованій території Криму, чоловіки намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або навіть здійснити дрібний злочин.

Варто прочитати У Криму до 21 вересня була прихована мобілізація: підтвердили загибель майже 160 військових

ЗСУ відбивають атаки окупантів

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів:

Зайцеве,

Майорськ,

Залізне,

Одрадівка,

Миколаївка Друга,

Озерянівка,

Первомайське,

Побєда,

Новомихайлівка,

Павлівка,

Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань українських захисників авіація уразила 2 опорні пункти росіян. Своєю чергою, Ракетні війська та артилерія поцілили по:

командному пункту,

4 районах зосередження живої сили та техніки окупаційної армії,

одній станції-ретрансляторі.

Буде цікаво – з'явились кадри навчань ЗСУ у Великій Британії: відео