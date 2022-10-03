В Генштабе ВСУ сообщили, что после уточнения информации было подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Враг понес потери в поселке Кирилловка, что в Волновахском районе Донецкой области.

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ВСУ ударили по оккупантам в Кирилловке

Сообщается, что там уничтожены до 20 единиц военной техники. При этом, как рассказали в Генштабе ВСУ, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

Кирилловка на карте DeepStateMAP

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

При этом авиация Сил обороны нанесла 19 ударов, в результате чего подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, наши подразделения ПВО сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 4 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, 2 объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника.

Потери врага по состоянию на 3 октября

Генштаб ВСУ утром 3 октября обновил данные по потере россиян в войне против Украины. Так "вторая армия мира" потеряла уже 60 430 бойцов. Только за минувшие сутки армия России сократилась на 320 захватчиков. Также оккупанты потеряли:

танков – 2380 единиц;

боевых бронированных машин – 4991 единица;

артиллерийских систем – 1405 единиц;

РСЗО – 338 единиц;

средства ПВО – 176 единиц;

самолетов – 265 единиц;

вертолетов – 228 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 единиц;

крылатые ракеты – 246 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3811 единиц;

специальная техника – 131 единица.

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