О свежих потерях врага рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что с начала вторжения России "вторая армия мира" потеряла уже 60 430 бойцов.
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Вместе с тем враг за сутки не досчитался 1 самолета и 1 вертолета.
Общие боевые потери противника составили:
- личного состава – примерно 60 430 (+320) человек;
- танков – 2 380 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;
- артиллерийских систем – 1 405 единиц;
- РСЗО – 338 (+1) единиц;
- средств ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 265 (+1) единиц;
- вертолетов – 228 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) единиц;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) единиц;
- специальной техники – 131 единица.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Как прошли сутки на фронте
Враг по-прежнему продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные территории. Однако планы оккупантов разрушают наши защитники.
Оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.
Достижения наших защитников за сутки
В Запорожской области ВСУ поразили личный состав и военную технику противника, в частности:
- один район сосредоточения личного состава,
- 3 склада с боеприпасами,
- более 20 единиц вооружения и военной техники,
- 1 зенитный ракетный комплекс С-300.
В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.
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