Про свіжі втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що від початку вторгнення Росії "друга армія світу" втратила вже 60 430 бійців.

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Разом з тим, ворог за добу не дорахувався 1 літака та 1 гелікоптера.

Загальні бойові втрати противника склали:

особового складу – приблизно 60 430 (+320) осіб;

танків – 2380 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 991 (+16) одиниця;

артилерійських систем – 1405 одиниць;

РСЗВ – 338 (+1) одиниць;

засоби ППО – 176 одиниць;

літаків – 265 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 228 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 131 одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Як минула доба на фронті

Ворог, як і раніше, продовжує намагатися повністю окупувати Донецьку область та утримати захоплені території. Однак плани окупантів руйнують наші захисники.

Окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар'їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

Досягнення наших захисників за добу

У Запорізькій області ЗСУ уразили особовий склад та військову техніку противника. Мовиться про:

один район зосередження особового складу,

3 склади з боєприпасами,

понад 20 одиниць озброєння та військової техніки,

1 зенітний ракетний комплекс С-300.

Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

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