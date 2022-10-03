Про свіжі втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що від початку вторгнення Росії "друга армія світу" втратила вже 60 430 бійців.
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Разом з тим, ворог за добу не дорахувався 1 літака та 1 гелікоптера.
Загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу – приблизно 60 430 (+320) осіб;
- танків – 2380 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 991 (+16) одиниця;
- артилерійських систем – 1405 одиниць;
- РСЗВ – 338 (+1) одиниць;
- засоби ППО – 176 одиниць;
- літаків – 265 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 228 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) одиниць;
- крилаті ракети – 246 одиниць;
- кораблі та катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) одиниць;
- спеціальна техніка – 131 одиниця.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Як минула доба на фронті
Ворог, як і раніше, продовжує намагатися повністю окупувати Донецьку область та утримати захоплені території. Однак плани окупантів руйнують наші захисники.
Окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар'їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.
Досягнення наших захисників за добу
У Запорізькій області ЗСУ уразили особовий склад та військову техніку противника. Мовиться про:
- один район зосередження особового складу,
- 3 склади з боєприпасами,
- понад 20 одиниць озброєння та військової техніки,
- 1 зенітний ракетний комплекс С-300.
Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.
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