Пресслужба ОК "Південь" повідомила, що упродовж доби українські захисники завдали 9 авіаударів по позиціях ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

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Загалом українським героям вдалося знищити:

  • 87 окупантів;
  • понад 60 одиниць техніки.

Не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк, не піде в наступ ще 27 одиниць іншої автобронетехніки. Знищено реактивну систему залпового вогню "Ураган"і транспортно-заряджальну машину до неї, мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру,
– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Станом на 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 60 430 окупантів. Також знищили:

  • танків – 2380 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4 991 (+16) одиниця;
  • артилерійських систем – 1405 одиниць;
  • РСЗВ – 338 (+1) одиниць;
  • засоби ППО – 176 одиниць;
  • літаків – 265 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів – 228 (+1) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) одиниць;
  • крилаті ракети – 246 одиниць;
  • кораблі та катери – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) одиниць.

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