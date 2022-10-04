Пресслужба ОК "Південь" повідомила, що упродовж доби українські захисники завдали 9 авіаударів по позиціях ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

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Загалом українським героям вдалося знищити:

87 окупантів;

понад 60 одиниць техніки.

Не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк, не піде в наступ ще 27 одиниць іншої автобронетехніки. Знищено реактивну систему залпового вогню "Ураган"і транспортно-заряджальну машину до неї, мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру,

– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Станом на 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 60 430 окупантів. Також знищили:

танків – 2380 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 991 (+16) одиниця;

артилерійських систем – 1405 одиниць;

РСЗВ – 338 (+1) одиниць;

засоби ППО – 176 одиниць;

літаків – 265 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 228 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) одиниць.

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