Своє звернення український лідер почав з дуже радісної новини, інформує 24 канал. Командири з "Азовсталі" у Туреччині зустрілися з рідними. Герої – у повній безпеці. Це гарантував президент Туреччини.

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Президент подякував усім, хто забезпечив для героїв можливість знову бути зі своїми родинами. Зеленський наголосив, що Україна зробить усе, аби одного дня з рідними зустрілися всі українці, які ще перебувають у російському полоні.

Зеленський додав, що Україна цінує та рятує людей. Надає допомогу усім, хто цього потребує. Так є й буде завжди.

Життя повертається на звільнені території

Зеленський зауважив, що влада активно працює, аби нормальне життя нарешті повернулося у райони, які звільнили від російських загарбників. Лише на території Харківської області – це понад 4,5 сотні населених пунктів.

Наскільки це можливо, відновлюють роботу транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики – настільки, наскільки це можливо. Президент зауважив, що окупанти залишили після себе багато замінованих ділянок, багато розтяжок. Ворог зруйнував фактично всю інфраструктуру. Збитки Зеленський схарактеризував як колосальні.

"Але життя повертається – повертається всюди, де вигнали окупантів. Здійснюємо й соціальні виплати – пенсії, зарплати. Зокрема й учителям, які були вірними Україні та не перейшли на програму окупантів", – розповів президент.

Він також зауважив, що пропагандисти залякують місцеве населення. Начебто Україна вважатиме мало не колаборантами всіх людей, які залишалися на тимчасово окупованій території. Зеленський назвав це маячнею. Якщо людина не зрадила Україну й не почала служити окупантам, немає жодних підстав вважати її колаборантом.

На тимчасово окупованих територіях України перебувають сотні тисяч українців. Багато з них допомагають українським воїнам та спецслужбам.

Всіх, хто зрадив Україну, СБУ встановлює дуже швидко. Водночас такі випадки не є масовими. Країна-окупантка не зустріла масової підтримки в Україні.