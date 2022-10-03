Інцидент з твітером Ілона Маска трапився ввечері 3 жовтня. Там з'явилось скандальне повідомлення про нібито "формулу миру" між Україною та Росією.

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Зеленський відреагував на пост Ілона Маска

Президент України Володимир Зеленський у твітері створив опитування.

Який Ілон Маск вам подобається більше?

– написав президент України.

Відповідь можна обрати з двох варіантів:

той, який підтримує Україну;

той, який підтримує Росію.

Інші політики також активно коментують скандальний пост

Спікер парламенту Руслан Стефанчук у відповідь на допис запропонував свою так звану "формулу миру", яка підходить Україні та є кращою, ніж в Ілона Маска. За варіантом:

"Росія забирається геть з України і перестає вбивати українське мирне населення;

Москва має бути продана Китаю і зникає з лиця землі, як це і було до 1147 (до помилки Великого князя Юрія Долгорукого);

Росія платить репарацію Україні за все, що вона накоїла;

Україна вступає в НАТО".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що має також кращу пропозицію:

"Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом;

Росія проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим;

воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу".

Не варто прикриватись словами про "мир"

Ви намагаєтеся легітимізувати псевдореферендуми, які відбулися під дулом зброї в умовах переслідувань, масових розстрілів і тортур? Поганий шлях,

– відповів на скандальний пост Подоляк.

Доречно прокоментував інцидент очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба: "Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі – нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань – не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб'ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій".

Ви ох**ли, там?

– сказала письменника Оксана Забужко.

"Як йоб**в дверкою по голові": мережа сміється над постом у твітері Маска

Люди в мережі відразу почали думати над тим, як Ілон Маск нібито міг створити такий "шедевр".