Інцидент з твітером Ілона Маска трапився ввечері 3 жовтня. Там з'явилось скандальне повідомлення про нібито "формулу миру" між Україною та Росією.
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Зеленський відреагував на пост Ілона Маска
Президент України Володимир Зеленський у твітері створив опитування.
Який Ілон Маск вам подобається більше?
– написав президент України.
Відповідь можна обрати з двох варіантів:
- той, який підтримує Україну;
- той, який підтримує Росію.
Інші політики також активно коментують скандальний пост
Спікер парламенту Руслан Стефанчук у відповідь на допис запропонував свою так звану "формулу миру", яка підходить Україні та є кращою, ніж в Ілона Маска. За варіантом:
- "Росія забирається геть з України і перестає вбивати українське мирне населення;
- Москва має бути продана Китаю і зникає з лиця землі, як це і було до 1147 (до помилки Великого князя Юрія Долгорукого);
- Росія платить репарацію Україні за все, що вона накоїла;
- Україна вступає в НАТО".
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що має також кращу пропозицію:
- "Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом;
- Росія проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим;
- воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу".
Не варто прикриватись словами про "мир"
Ви намагаєтеся легітимізувати псевдореферендуми, які відбулися під дулом зброї в умовах переслідувань, масових розстрілів і тортур? Поганий шлях,
– відповів на скандальний пост Подоляк.
Доречно прокоментував інцидент очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба: "Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі – нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань – не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб'ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій".
Ви ох**ли, там?
– сказала письменника Оксана Забужко.
"Як йоб**в дверкою по голові": мережа сміється над постом у твітері Маска
Люди в мережі відразу почали думати над тим, як Ілон Маск нібито міг створити такий "шедевр".