Власну думку 24 каналу висловив політолог Олександр Антонюк. Він зауважив, що пост Ілона Маск про "формулу миру" здивував всіх українців і навіть російських пропагандистів.

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Яку "формулу миру" запропонував Ілон Маск

Ілон Маск написав у твітері "формулу миру", яка складається з кількох компонентів:

"Провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на це буде воля народу".

"Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".

"Водопостачання в Криму забезпечено".

"Україна залишається нейтральною".

Мільярдер переконаний, що війна закінчиться, але питання полягає у тому, скільки людей до цього загине. Також він вважає малоймовірним варіант ядерної війни.

Антонюк каже, що українські посадовці вже відповіли на цей твіт. "Далі робота нашого Міністерства закордонних справ, щоб пояснити Ілону Маску його дурню, бо найгірше зараз мати справу з людьми, які до кінця не орієнтуються в олітиці і щось коментують", – відповів він.

Зауважимо, що заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант формули:

Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом.

Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію, більше не може загрожувати іншим.

Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.

Під постом Маска назбиралось чимало гнівних коментарів. Зокрема, Сергій Притула написав, що, ймовірно, Маск пропустив уроки історії, зосередившись на космосі та електромобілях, бо ці пропозиції схожі на путінські. А глава ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ.

Чи можуть до цього бути причетні спецслужби Росії

Політолог наголосив, що не виключає і того, що цей твіт писав не сам Ілон Маск. Це міг бути, наприклад, хтось з його помічників, хто ще донедавна мав російське громадянство.

Не треба забувати, що спецслужби Росії теж очевидно працюють. І саме вони будуть створювати всі передумови, щоб в нас виникали такі інфоприводи. Тож, скоріше за все, це хтось з його помічників або той, хто має доступ до його аккаунту в твіттері,

– пояснив Антонюк.

Він додав, що, як правило, люди такого штибу рідко пишуть самі у соцмережах.

Політолог переконаний, що треба почекати до ранку чи обіду 4 жовтня. "Маю передчуття, що буде наступний твіт від Маска з іншою інтерпретацією чи визнанням того, що це була велика дурниця", – вважає він.

Антонюк підсумував, що зараз є хороший привід для зустрічі наших посадовців, щоб зустрітися з Ілоном Маском, а також для більш тісної комунікації, аби в майбутньому таких історій не було.

Ілон Маск раніше підтримував Україну

Насправді мільярдер від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримував Україну. Наприклад, його компанія надала Україні супутниковий зв’язок Starlink. Він допомагає отримати інтернет у важкодоступних куточках.

Тоді Ілон Маск написав у твітері: "Україно, тримайся сильною". Ще один його твіт 14 березня був прямо адресований Путіну. Маск написав: "Я викликаю тебе на двобій. На кону – Україна".

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