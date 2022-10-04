Пресс-служба ОК "Юг" сообщила, что за сутки украинские защитники нанесли 9 авиаударов по позициям врага. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

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В целом украинским героям удалось уничтожить:

87 оккупантов;

свыше 60 единиц техники.

Не будут стрелять больше по нам 31 вражеский танк, не пойдет в наступление еще 27 единиц другой автобронетехники. Уничтожена реактивная система залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина к ней, минометный комплекс "Сани" 120-го калибра,

– говорится в сообщении.

Общие потери врага

По состоянию на 3 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 60 430 оккупантов. Также уничтожили:

танков – 2 380 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;

артиллерийских систем – 1 405 единиц;

РСЗО – 338 (+1) единиц;

средств ПВО – 176 единиц;

самолетов – 265 (+1) единиц;

вертолетов – 228 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) единиц;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

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