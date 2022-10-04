Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6 годину ранку 4 жовтня. Більше – читайте далі.
До теми ЗСУ відбили атаку біля Бахмута й понищили російську авіацію: карта бойових дій 3 жовтня
За добу ворожі війська завдали по Україні 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, а також вони здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них є Білогорівка, Зайцеве, Мар'їнка та Бахмут.
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча і Дворічна;
- на Краматорському напрямку – Білогорівку, Верхньокам'янське, Серебрянку. Також там росіяни замінували можливі маршрути просування ЗСУ;
- на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівку;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Мар'їнку, Новоукраїнку, Новомихайлівку, Суху Балку;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення;
- на Південнобузькому напрямку під ворожий вогонь потрапили близько 25 сіл, селищ та міст.
Карта бойових дій в Україні / Мапа Deep State Map
Українські військові рішуче просуваються не тільки на Сході України, а й на Півдні. Населені пункти біля Херсону щодня отримують зелене забарвлення на карті бойових дій. Останнім звільненим селом стала Золота Балка. Там вже майорить український прапор.
ЗСУ наближаються до Херсона / Карта Deep State Map
Успіхи ЗСУ на фронті
Упродовж доби наші захисники відбили атаки ворога біля Виїмки, Майорська, Спірного, Озерянівки, Бахмутського, Кам'янки і Тернових Подів. Українська авіація завдала по росіянах 22 удари й уразила 16 пунктів їхнього зосередження та 3 ЗРК. Також противник втратив 2 БпЛА.
Водночас ракетні війська й артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили й озброєння, а також 2 склади з боєприпасами, об'єкт ППО та 5 інших важливих об'єктів противника.
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