Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6 годину ранку 4 жовтня. Більше – читайте далі.

До теми ЗСУ відбили атаку біля Бахмута й понищили російську авіацію: карта бойових дій 3 жовтня

За добу ворожі війська завдали по Україні 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, а також вони здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них є Білогорівка, Зайцеве, Мар'їнка та Бахмут.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча і Дворічна;

ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча і Дворічна; на Краматорському напрямку – Білогорівку, Верхньокам'янське, Серебрянку. Також там росіяни замінували можливі маршрути просування ЗСУ;

– Білогорівку, Верхньокам'янське, Серебрянку. Також там росіяни замінували можливі маршрути просування ЗСУ; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівку;

– Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівку; на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Мар'їнку, Новоукраїнку, Новомихайлівку, Суху Балку;

– Авдіївку, Мар'їнку, Новоукраїнку, Новомихайлівку, Суху Балку; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення;

обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення; на Південнобузькому напрямку під ворожий вогонь потрапили близько 25 сіл, селищ та міст.

Карта бойових дій в Україні / Мапа Deep State Map

Українські військові рішуче просуваються не тільки на Сході України, а й на Півдні. Населені пункти біля Херсону щодня отримують зелене забарвлення на карті бойових дій. Останнім звільненим селом стала Золота Балка. Там вже майорить український прапор.

ЗСУ наближаються до Херсона / Карта Deep State Map

Успіхи ЗСУ на фронті

Упродовж доби наші захисники відбили атаки ворога біля Виїмки, Майорська, Спірного, Озерянівки, Бахмутського, Кам'янки і Тернових Подів. Українська авіація завдала по росіянах 22 удари й уразила 16 пунктів їхнього зосередження та 3 ЗРК. Також противник втратив 2 БпЛА.

Водночас ракетні війська й артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили й озброєння, а також 2 склади з боєприпасами, об'єкт ППО та 5 інших важливих об'єктів противника.

Це може вас зацікавити – звільнені командири з "Азовсталі" зустрілися з рідними: відео