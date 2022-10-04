Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он подчеркнул, что на севере Херсонской области украинские воины имеют значительный успех, что подтверждает и американский Институт изучения войны.

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Хлань отметил, что накануне ВСУ освободили Осокоровку, Золотую Балку, Михайловку, Крещеновку и Шевченковку. Эти села на пути к Дудчанам.

Если говорить по фотографиям именно вот этих сел – это продвижение было 10 километров от линии фронта, которая была еще двое суток назад,

– заявил депутат Херсонского облсовета.

Он отметил, что в российских пабликах с самого утра поднялась паника по отношению к Дудчанам. Коллаборант Сальдо, в частности, сообщал, что оккупанты отошли за Дудчаны и взорвали мост.

То есть появилась такая информация и это уже определенная надежда, потому что Дудчаны – это 30 км от предыдущей линии фронта. В то же время появляются фотографии из Новопетровки. И они не могут не радовать,

– сказал Хлань.

То есть, заметил он, на севере Херсонской области украинские бойцы преуспеют, что подтверждает и американский Институт изучения войны.

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Хлань отметил, что еще утром захватчики начали говорить о Давыдовом Броде и Дудчанах, заявляя о плановой передислокации.

Они называют плановой передислокацией для того, чтобы удерживать более укрепленные позиции. Но ведь это полное вранье, потому что более укрепленные позиции были именно по линии фронта,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

По его словам, линия фронта стояла около 4 месяцев неподвижно. И тот же Давыдов Брод – это населенный пункт, за который всегда шли бои, поскольку он расположен на берегу реки Ингулец. Это значит, что они теряют стратегическую позицию.

Наши Вооруженные Силы уже имеют уверенное продвижение, в частности через реку Ингулец, закрепившись абсолютно уже на этом берегу и можно двигаться дальше в сторону Днепра и вытеснять врага вплоть до Берислава,

– отметил Хлань.

Он добавил, что на северо-востоке от Давыдова Брода оккупационные войска будут сыпаться, ведь там нет никаких их укреплений. Судя по их пабликам, россияне планируют отходить на достаточно большое расстояние.

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