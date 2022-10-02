Такую радостную новость распространили сразу несколько телеграмм-каналов. Больше об этих населенных пунктах в Херсонской области и где они расположены на карте – рассказывает 24 канал.

Важно Дрон-камикадзе атаковал Кривой Рог, ВСУ нанесли 550 ударов на Юге: основное за 221 день войны

Днем 2 октября у сети появилось видео, на котором украинский военный развернул флаг в одном из населенных пунктов. Предварительно, это может быть село Золотая Балка Херсонской области.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона призвал дождаться официального подтверждения информации от Генштаба. Однако он отметил, что с Юга, в частности из Херсона, следует ожидать положительных новостей.

ВСУ, предварительно, зашли в Золотую Балку: смотрите видео

Интересно, что главарь боевиков Игорь Гиркин-Стрелков в телеграмме заявил, что ВСУ начали наступление вдоль течения Днепра на Херсонском фронте. Ночью бойцам удалось взять село Золотая Балка, но об обстановке в населенном пункте Стрелков ничего не знает.

Где расположены эти населенные пункты: показываем на карте

Село Золотая Балка расположено в Новоалександровской сельской общине Бериславского района Херсонской области. Оно лежит на правом берегу Каховского водохранилища. Село Шевченковка граничит с Золотой Балкой и расположено в Нововоронцовском районе Херсонской области.

Золотая Балка и Шевченковка: карта

Вероятные направления контрнаступления ВСУ в Херсонской области / Скриншот карты Deep State Map

Какая сейчас ситуация на Юге

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на Юге Украины. Они освобождают наши земли, несмотря на то, что диктатор Путин решил присвоить их и провозгласил своими.

Так, наши защитники продолжают выполнять свои задачи, в том числе с авиацией, которая за минувшие сутки, 1 октября, 9 раз атаковала позиции врага на Юге. Вдобавок к этому украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 550 огневых задач.

Важно! Наши военные продолжают уничтожать вражескую армию. Помимо тысяч единиц техники ВСУ уже обезвредили 60 110 оккупантов

Актуально – Наталья Гуменюк о ситуации на Юге Украины: смотрите видео