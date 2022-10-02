Таку радісну новину поширили одразу декілька телеграм-каналів. Більше про ці населені пункти на Херсонщині та де вони розташовані на карті – розповідає 24 канал.

Важливо Дрон-камікадзе атакував Кривий Ріг, ЗСУ завдали 550 ударів на Півдні: основне за 221 день війни

Вдень 2 жовтня у мережі з'явилося відео, на якому український військовий розгорнув стяг в одному з населених пунктів. Попередньо, це може бути село Золота Балка, що на Херсонщині.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону закликав дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу. Однак він зазначив, що з Півдня, зокрема з Херсонщини, слід очікувати позитивних новин.

ЗСУ, попередньо, зайшли у Золоту Балку: дивіться відео

Цікаво, що ватажок бойовиків Ігор Гіркін-Стрєлков у телеграмі заявив, що ЗСУ почали наступ уздовж течії Дніпра на Херсонському фронті. Вночі нашим бійцям вдалося взяти село Золота Балка, але про обстановку у населеному пункті Стрєлков нічого не знає.

Де розташовані ці населені пункти: показуємо на карті

Село Золота Балка розташоване у Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району Херсонської області. Село лежить на правому березі Каховського водосховища. Село Шевченківка межує із Золотою Балкою і також розташоване у Нововоронцовському районі Херсонської області.

Золота Балка та Шевченківка: карта



Ймовірні напрямки контрнаступу ЗСУ на Херсонщині / Скриншот карти Deep State Map

Яка зараз ситуацію на Півдні

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують наступати та просуватися на Півдні України. Вони звільняють свої землі, не дивлячись на те, що диктатор Путін вирішив привласнити їх та проголосив своїми.

Так, наші захисники продовжують виконувати свої завдання, зокрема й з авіацією, яка за минулу добу, 1 жовтня, 9 разів атакувала позиції ворога на Півдні. На додачу до цього українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 550 вогневих завдань.

Важливо! Наші військові продовжують нищити ворожу армію. Крім тисяч одиниць техніки, ЗСУ вже знешкодили 60 110 окупантів.

Актуально – Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні України: дивіться відео