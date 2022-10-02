Новость сообщил Херсонский городской совет. В сети опубликовали фото "Даров Херсонщины" с украинским флагом.

Заметьте Сливают горючее и торгуют: российские военные – в тотальной бедности в Херсонской области

Украинские воины активно идут вперед и освобождают города и села от российских оккупантов. Врага выгонят со всей территории Херсонской области. А вместе с украинскими флагами во все населенные пункты вернется безопасность местных жителей.

Что известно о "Дарах Херсонщины"

"Дары Херсонщины" – артобъект, посвятивший фантастически вкусной продукции Херсонской области. В частности, легендарному арбузу. "Дары Херсонщины" установили еще в 1988 году. Высота арбуза составляет 2 метра, а в целом "Даров" – 4 метра.



Дары Херсона/Херсонский городской совет

Осокоровка на карте Украины: смотрите на карте

Герои ВСУ продвигаются на Юге

Украинские герои успешно идут в контрнаступление. Наталья Гуменюк – руководитель пресс-центра ОК "Юг" – рассказала, что ВСУ продолжают бить врага и наносить ему колоссальные потери.

Только за сутки оккупанты потеряли:

16 танков,

2 самоходные гаубицы типа "Мста-С",

11 единиц автобронетанковой техники,

2 противотанковых ракетных комплекса.

Важно – ВСУ могли зайти в новые села возле Херсона: смотрите видео