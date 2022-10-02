Новину повідомила Херсонська міська рада. У мережі опублікували фото "Дарів Херсонщини" з українським прапором.

Зауважте Зливають пальне і торгують: російські військові – у тотальній бідноті на Херсонщині

Українські воїни активно йдуть вперед й звільняють міста й села від російських окупантів. Ворога виженуть з усієї території Херсонської області. А разом з українськими прапорами в усі населені пункти повернеться безпека для місцевих жителів.

Що відомо про "Дари Херсонщини"

"Дари Херсонщини" – артоб'єкт, який присвятили фантастично смачній продукції Херсонської області. Зокрема, легендарному кавунові. "Дари Херсонщини" встановили ще у 1988 році. Висота кавуна становить 2 метри, а загалом "Дарів" – 4 метри.



Дари Херсона / Херсонська міська рада

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Герої ЗСУ просуваються на Півдні

Українські герої успішно йдуть у контрнаступ. Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру ОК "Південь" – розповіла, що ЗСУ продовжують бити ворога та завдавати йому колосальних втрат.

Тільки за добу окупанти втратили:

16 танків,

2 самохідні гаубиці типу "Мста-С",

11 одиниць автобронетанкової техніки,

2 протитанкові ракетні комплекси.

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