Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він наголосив, що на півночі Херсонщини українські воїни мають значний успіх, що підтверджує й американський Інститут вивчення війни.

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Хлань зазначив, що напередодні ЗСУ звільнили Осокорівку, Золоту Балку, Михайлівка, Хрещенівка та Шевченківку. Ці села на шляху до Дудчанів.

Якщо казати по світлинах саме ось цих сіл – це просування було 10 кілометрів від лінії фронту, яка була ще дві доби тому,

– заявив депутат Херсонської облради.

Він зауважив, що в російських пабліках із самого ранку здійнялася паніка щодо Дудчанів. Колаборант Сальдо, зокрема, повідомляв, що окупанти відійшли за Дудчани й підірвали міст.

Тобто з'явилася така інформація і це вже певна надія, бо Дудчани – це 30 кілометрів від попередньої лінії фронту. Водночас з'являються світлини з Новопетрівки. І вони не можуть не радувати,

– сказав Хлань.

Тобто, зауважив він, на півночі Херсонської області українські бійці мають значний успіх, що підтверджує й американський Інститут вивчення війни.

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Хлань зауважив, що ще зранку загарбники почали говорити про Давидів Брід та Дудчани, заявляючи про планову передислокацію.

Вони це називають плановою передислокацією для того, щоб утримувати більш укріплені позиції. Але ж це повна брехня, тому що більш укріплені позиції були саме по лінії фронту,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, лінія фронту стояла близько 4 місяців нерухомо. І той самий Давидів Брід – це населений пункт, за який завжди точилися бої, оскільки він розташований на березі річки Інгулець. Це означає, що вони втрачають стратегічну позицію.

Наші Збройні Сили вже мають упевнене просування, зокрема, через річку Інгулець, закріпившись абсолютно вже на цьому березі й можна рухатися далі в бік Дніпра та витісняти ворога аж до Берислава,

– зазначив Хлань.

Він додав, що північний схід від Давидового Броду окупаційні війська будуть сипатися, адже там немає жодних їхніх укріплень. Судячи з їхніх пабліків, росіяни планують відходити на доволі велику відстань.

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