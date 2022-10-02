Об этом сообщили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ" 2 октября. Также наши военные в этот же день зачистили Лиман, являющийся важным пунктом для деоккупации Донбасса.

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ВСУ подняли украинский флаг возле Крещеновки

Флаг Украины уже в окрестностях села Крещеновка Нововоронцовского района Херсонской области.

На опубликованном фото видны украинские защитники, поднявшие возле села украинские флаги.

ВСУ подняли украинский флаг возле нового населенного пункта в Херсонской области / Фото "Оперативный ВСУ"

Где находится Крещеновка на Херсонщине: смотрите на карте

Также наши военные 2 октября подняли украинский флаг у въезда в село Торское, что за городом Лиман Донецкой области.