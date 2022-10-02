Освобождение Лимана вместе с успехами под Купянском в Харьковской области открывают перед ВСУ новые перспективы на Востоке Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Чего ждать на фронте после освобождения Лимана

По его словам, можно ожидать дальнейшего освобождения Луганской области. Военный эксперт отметил, что теперь для ВСУ открыта дорога в направлении Сватового в Луганской области.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Оптимальный вариант – взять Сватово "в клещи". Та группировка украинских войск, которая освободится после зачистки Лимана, отойдет на север в сторону Сватового. А купянская группировка легко может двигаться к югу в направлении этого города. Вопрос по Сватовому также может быть решен котлом, как это произошло в Лимане.

"Котел" на правобережье Херсонской области

Если говорить о Херсонском направлении, то там российские войска окопались на правом берегу Днепра.

"Наше продвижение в Херсонской области, исходя из той задачи, которая стояла на определенном этапе, выполнено. Сейчас идет систематическое "перемалывание" российской группировки", – отметил военный эксперт.

По словам Свитана, российские войска на правобережье Херсона зажаты между украинским фронтом и рекой Днепр.

Здесь российские войска условно оказались в таком же котле, как и в Лимане, только большем. Для того чтобы уничтожить эту группировку, ВСУ нужно как минимум несколько недель, учитывая то вооружение, которое у нас сейчас есть,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Ситуация в Запорожской области

По словам военного эксперта, на Запорожском плацдарме ситуация пока стабилизирована.

Там продолжаются кратковременные бои. В основном это артиллерийские дуэли и контрбатарейная борьба,

– отметил Свитан.

Оккупанты пытаются наступать на Донецком направлении

Самым тяжелым остается Донецкий фронт, условно охватывающий территорию от Донецка до Северска.

"Здесь российские войска пытаются оттеснить украинскую армию как минимум на 30 километров от Донецка до Карловского водохранилища. В районе Марьинки, Песков и Авдеевки идут постоянные бои", – рассказал Свитан.

На Донецком направлении перед российскими военными стоит еще одна задача – окружить Бахмут.

Оккупанты не могут его захватить, потому что это хорошо укрепленный район. Поэтому они пытаются подойти к нему одновременно с севера и юга. Однако эти попытки безуспешны, поскольку украинские войска там хорошо закрепились и удерживают линию обороны,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Какая задача стоит перед ВСУ в Донецкой области

Как отметил Свитан, сейчас перед украинскими войсками стоит задача изменить ситуацию на Донецком направлении в свою пользу.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Нужно отбросить российскую группировку от Попасной для того, чтобы снизить давление на Бахмут. Это будет сделано после того, как будет освобожден Лисичанск. Северская группировка наших войск освободит Лисичанск и зайдет в тыл попаснянской группировки врага. Так проблема по Бахмуту будет решена.

Чего ждать на фронте зимой

Как отметил полковник запаса ВСУ, украинская армия почти готова к зимнему периоду.



"Переодевание ВСУ в зимнюю форму будет осуществлено по плану до конца октября. Проблем с зимним снаряжением у ВСУ точно не будет", – подчеркнул Свитан.

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А вот у российской армии будут большие проблемы, поскольку россияне не готовились к зимней кампании. Кремлю нужно обеспечить зимней формой и новых "мобиков", и те части, которые сейчас находятся на территории Украины. Для этого, по словам военного эксперта, россиянам придется доставать старые запасы.

Украинские зимы не столько морозные, сколько ветреные и дождливые. С таким соотношением влаги и температуры российской армии будет очень трудно воевать,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Чего ждать от Путина

Как отметил военный эксперт, Владимир Путин, объявив об аннексии 4 украинских областей, пошел по хорошо протоптанному пути в 2014 году. Далее российский диктатор постарается всеми способами удержать оккупированные территории.

Единственный ход, который может предпринять Путин – это увеличение количества своей армии. Кремль будет максимально использовать мобилизационный ресурс, который в России очень велик. Они будут пытаться этим "мясом" затыкать все "дыры", которые есть в российской армии,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, задача ВСУ – "перемалывать российское мясо", с чем украинские военные успешно справляются.

Роман Свитан рассказал, чего ожидать на фронте зимой: смотрите видео

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