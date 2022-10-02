Соответствующую информацию сообщил активист Сергей Стерненко 2 октября. В этот же день ВСУ полностью зачистили Лиман, а также зашли в Золотую Балку в Харьковской области.

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Украинский флаг установили возле въезда в Торское

По данным Сергея Стерненко возле нашего села Торского, которое расположено за городом Лиман Донецкой области, уже развевается украинский флаг. Соответствующую фотографию, на которой наши военные держат украинский флаг, активист опубликовал ориентировочно в 15:55 2 октября.

Наши военные уже возле села Торское / Фото Сергея Стерненко

Стоит заметить, что по состоянию на 16:25 2 октября официальных данных от Вооруженных Сил Украины еще не было.

Где расположено Торское в Донецкой области: смотрите карту

Что этому предшествовало

Наши защитники продолжают выбивать врага с украинской земли. В частности, по состоянию на 2 октября Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины полностью зачистили Лиман от врагов.

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что это прямой путь к освобождению Донбасса. То есть на Донецкую и Луганскую области, на Сватово и Северодонецк. Это также лучшие позиции для дальнейших действий.

Кроме того, наши защитники могли зайти в Золотую Балку и Шевченковку в Херсонской области.

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