Відповідну інформацію повідомив активіст Сергій Стерненко 2 жовтня. У цей же день ЗСУ повністю зачистили Лиман, а також зайшли в Золоту Балку в Харківській області.

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Український прапор встановили біля в'їзду у Торське

За даними Сергія Стерненка біля нашого села Торського, що розташоване за містом Лиман Донецької області, вже майорить український прапор. Відповідну фотографію, на якій наші військові тримають український прапор, активіст опублікував орієнтовно о 15:55 2 жовтня.



Наші військові вже біля села Торське / Фото Сергія Стерненка

Варто зауважити, що станом на 16:25 2 жовтня офіційних даних від Збройних Сил України ще не було.

Де розташоване Торське, що на Донеччині: дивіться карту

Що цьому передувало

Наші захисники продовжують вибивати ворога з української землі. Зокрема, станом на 2 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України повністю зачистили Лиман від ворогів.

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що це прямий шлях до звільнення Донбасу. Тобто на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк. Це також кращі позиції для подальших дій.

Окрім того, наші захисники могли зайти у Золоту Балку та Шевченківку на Херсонщині.

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