Бої за Балаклію перетворилися на чергове "фіаско" російської армії. Коли окупанти втікали з міста, вони замінували там територію.

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Деталі трагедії

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомляє, що водій швидкої допомоги Віктор Кононенко загинув унаслідок вибуху. Його колега, фельдшер Віталій Разлада, отримав контузію та сильні опіки.



Загиблий водій швидкої допомоги Віктор Кононенко / фото Наталії Попової

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Балаклія на Харківщині: що варто знати

Нагадаємо, що Балаклія – одне з перших міст, яке звільнили ЗСУ під час блискавичного контрнаступу на Харківщину. Його українські захисники й захисниці відвоювали 8 вересня.

Журналіст Денис Казанський сказав, що бої за це місто стали "помстою за Іловайськ". ЗСУ завдали противнику колосальних втрат, про що свідчить розбита техніка окупантів.

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4 грибників підірвалися на Чернігівщині

Ще одна трагедія трапилася 1 жовтня недалеко села Киїнка, що на Чернігівщині. 4 місцевих проігнорували попередження влади й поїхали у ліс по гриби.

По дорозі вони натрапили на ворожу міну і підірвалися на ній. Усі пасажири, а також водій, загинули на місці.

Місцева поліція вкотре нагадала, що небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

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