Звільнення Лимана разом з успіхами під Куп'янськом на Харківщині відкривають перед ЗСУ нові перспективи на Сході України. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Чого очікувати на фронті після звільнення Лимана

За його словами, можна очікувати подальшого звільнення Луганської області. Військовий експерт зазначив, що тепер для ЗСУ відкрита дорога у напрямку Сватового на Луганщині.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Оптимальний варіант – взяти Сватове "в кліщі". Те угруповання українських військ, яка звільниться після зачистки Лимана, відійде на північ в бік Сватового. А куп'янське угруповання легко може рухатися на південь в напрямку цього міста. Питання по Сватовому також може бути вирішене котлом, як це сталося у Лимані.

"Котел" на правобережжі Херсонщини

Якщо говорити про Херсонський напрямок, то там російські війська окопалися на правому березі Дніпра.

"Наше просування на Херсонщині, виходячи з тієї задачі, яка стояла на певному етапі, виконане. Зараз йде систематичне "перемелювання" російського угруповання", – зазначив військовий експерт.

За словами Світана, російські війська на правобережжі Херсонщини затиснені між українським фронтом та рікою Дніпро.

Тут російські війська умовно опинилися у такому ж котлі, як і в Лимані, тільки великому. Для того, щоб знищити це угруповання, ЗСУ потрібно як мінімум кілька тижнів, зважаючи на те озброєння, яке у нас зараз є,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Ситуація у Запорізькій області

За словами військового експерта, на Запорізькому плацдармі ситуація поки стабілізована.

Там тривають короткочасні бої. В основному це артилерійські дуелі та контрбатарейна боротьба,

– зазначив Світан.

Окупанти намагаються наступати на Донецькому напрямку

Найважчим залишається Донецький фронт, який умовно охоплює територію від Донецька до Сіверська.

"Тут російські війська намагаються відтіснити українську армію як мінімум на 30 кілометрів від Донецька до Карлівського водосховища. У районі Мар'їнки, Пісків та Авдіївки йдуть постійні бої", – розповів Світан.

На Донецькому напрямку перед російськими військовими стоїть ще одне завдання – оточити місто Бахмут.

Окупанти не можуть його захопити, тому що це добре укріплений район. Тому вони намагаються підійти до нього одночасно з півночі та півдня. Однак ці спроби безуспішні, оскільки українські війська там добре закріпилися і утримують лінію оборони,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Яке завдання стоїть перед ЗСУ на Донеччині

Як зазначив Світан, зараз перед українськими військами стоїть завдання змінити ситуацію на Донецькому напрямку на свою користь.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Потрібно відкинути російське угруповання від Попасної для того, щоб зменшити тиск на Бахмут. Це буде зроблено після того, як буде звільнений Лисичанськ. Сіверське угруповання наших військ звільнить Лисичанськ і зайде в тил попаснянського угруповання ворога. Так проблема по Бахмуту буде вирішена.

Чого очікувати на фронті взимку

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, українська армія майже готова до зимового періоду.



"Переодягання ЗСУ в зимову форму буде здійснене за планом до кінця жовтня. Проблем з зимовим спорядженням в ЗСУ точно не буде", – наголосив Світан.

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А от у російської армії будуть великі проблеми, оскільки росіяни не готувалися до зимової кампанії. Кремлю потрібно забезпечити зимовою формою і нових "мобіків", і ті частини, які зараз є на території України. Для цього, за словами військового експерта, росіянам доведеться діставати старі запаси.

Українські зими не скільки морозні, як вітряні та дощові. З таким співвідношенням вологи та температури російській армії буде дуже важко воювати,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Чого очікувати від Путіна

Як зазначив військовий експерт, Владімір Путін, оголосивши про анексію 4 українських областей, пішов добре протоптаним шляхом 2014 року. Далі російський диктатор намагатиметься всіма способами утримати окуповані території.

Єдиний хід, який може зробити Путін, – це збільшення кількості своєї армії. Кремль буде максимально використовувати мобілізаційний ресурс, який у Росії дуже великий. Вони намагатимуться цим "м'ясом" затикати всі "дірки", які є у російської армії,

– наголосив Світан.

За його словами, завдання ЗСУ – "перемелювати російське м'ясо", з чим українські військові успішно справляються.

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