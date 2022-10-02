Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, фактично російські окупанти вперше публічно визнали свою поразку, а не "розмивали" все дивними заявами Конашенкова чи "жестами доброї волі".

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Це не перегрупування, а відступ. Це – поразка. І вони були змушені визнати. Бо далі пускати знову Конашенкова було б смішно. Тому так, вони почали втрачати території,

– зазначив Фейгін.

Ситуація в Путіна може бути критичною

Як наголосив Фейгін, Харківська операція Збройних Сил України продемонструвала усі проблеми російської армії воєдино. З початку контрнаступальних дій, які стартували у вересні, захисники вже звільнили близько 9 тисяч квадратних кілометрів території.

Окупанти так і не змогли сформувати нову лінію розмежування. Вже жовтень – а вони продовжують сипатися на цьому напрямку.

Судячи з усього, ситуація в Путіна досить катастрофічна. Саме тому він настільки різко ухвалив рішення про мобілізацію та проведення фейкових "референдумів" з анексією територій.

Думаю, що становище на фронті дійсно жахливе. Окупанти не хочуть воювати, генерали теж. З озброєнням все погано. А до чого це має привести? До відступу. Він збирається 1 хвилею мобілізованих ще й затикати дірки… Ситуація для окупантів кризова, а може й катастрофічна,

– вважає Фейгін.

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Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, Збройні Сили України успішно звільнили Лиман від російських окупантів, що підтвердив президент Володимир Зеленський. Аналітики з Міністерства оборони Великої Британії припускають, що окупанти зазнали значних втрат.

Крім того, Збройні Сили вже знищили аж 60 110 російських окупантів. За минулу добу на концерт Кобзона відправилося ще 500 загарбників.