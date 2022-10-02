У мережі Анастасія Кашеварова, яка назвалася російською журналісткою, поскаржилася на устрій російської армії та перебіг так званої "спецоперації", а точніше – війни Росії проти України, передає 24 канал.

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На болотах знову завили

У своєму телеграмі вона поставила низку питань, не соромлячись використовувати нецензурну лексику, пояснивши матюки тим, що вона "русская" і в неї "сердце болит за мальчішек". Кашеварова обурилася, чому ніхто не підсилив угрупування загарбницької армії на Лиманському напрямку і чому мобілізація на Росії відбувається так погано.

Що із формою? Чому її нема? Чому ми її всією Росією купуємо? Чому ще не ви*бли Військторг за задерті ціни? Чому кілька місяців іде на те, щоб забрати тіла наших воїнів? Чому нормально не спілкуватись із населенням,

– обурилася вона.

Що ж, відповідь на це питання очевидна – бо ви живете в Росії, де влада розглядає населення виключно як джерело збагачення та гарматне м'ясо у війні за амбіції бункерного диктатора. Але на цю промову Насті відповіли ті самі російські "мальчішкі", яких дівчині дуже шкода.

Як росіяни пояснюють свій провал у Лимані

У російському телеграм-каналі WarGonzo заявили, що самі не розуміють, що відбулося. Там заявили, що причина поразки у старих російських генералах, які воюють за методичками, які були актуальні ще 20 років тому. Водночас окупанти додали, що будуть боротися і надалі.

Ну що ж, подивимося як їм це вдасться. Адже, як сказали у Міністерстві оборони України, майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон.

Тим часом відомий російський пропагандист Владімір Соловйов порадив росіянам не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Очевидно, що прокремлівські ЗМІ вже починають потрохи готувати населення Росії до поразки.

Що російські пропагандисти кажуть про свою поразку під Лиманом: дивіться відео

Реакція Офісу Президента

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що реальність може бути болюча, якщо жити у світі фантазій.

Ще 20 годин тому на Червоній площі керівництво Росії скандувало "Ура" анексії нових територій. Мовляв, кордони Росії ніде не кінчаються. А вже сьогодні російські війська залишають чергове стратегічне місто, а пропагандисти шукають винних,

– зауважив Подоляк.

Додамо, що українські військові успішно звільнили місто Лиман Донецької області. 1 жовтня на в'їзді в Лиман встановили український прапор. Відомо, що до оточення потрапили безліч російських загарбників. Якщо говорити про конкретну цифру, то вона потребує уточнення. Але початком операції зі звільнення Лимана там налічувалося близько 5 – 5,5 тисячі загарбників.

Глава Пентагону Ллойд Остін нагадав, що російські окупанти використовували Лиман як логістичний центр для постачання своїм угрупованням на Сході України. Тож, звільнення міста він назвав безумовним успіхом.

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