На цьому наголосив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий під час телемарафону. Він зазначив, що декому з російських бійців таки вдалося врятуватися, втікши з Лимана під час проведення наступу ЗСУ.

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Йшлося про понад 5 тисяч окупантів

За словами Череватого, точно підрахувати кількість оточених окупантів непросто. Він зазначив, що відповідна статистика потребує певного часу. Натомість відомо, що перед початком операції зі звільнення Лимана там налічувалося близько 5 – 5,5 тисячі загарбників.

Але зрозуміло, що війна має свої закони. Хтось малими групами просочився через лісову місцевість, хтось намагався колонами виїхати – значна частина їх була знищена. Хтось був просто знищений на місці,

– констатував він.

Тож, наголосив Череватий, озвучена раніше цифра вже просто не може відповідати дійсності. По завершенні операції з зачистки Лимана, стане зрозуміліше, скількох росіян вдалося захопити до полону, а також ліквідувати.

Зауважимо, що у британській розвідці повідомляють про можливі колосальні втрати. Їх ворог міг зазнати під час спроби покинути Лиман. Для цього російські загарбники використовували єдину дорогу, яку вони станом на 1 жовтня ще контролювали.

Також аналітики зазначають, що саме місто захищали недоукомплектовані підрозділи з Західного та Центрального військових округів. Останнім керував Алєксандр Лапін, якого і розкритикував Кадиров. Крім того, у Лимані перебували добровільно мобілізовані резервісти, кажуть у відомстві.

ЗСУ потролили Пушиліна

Українські військові не лише звільнили з-під окупації Лиман. Вони ще й вирішили завітати до ватажка бойовиків Дениса Пушиліна на "прийом". Але останнього на місці не було. Відеодоказом поділився начальник Нацполіції Олександр Фацевич. Ролик він зняв поблизу приймальні Пушиліна у самому Лимані.

Нагадаємо, що про оточення Лимана стало відомо ще 30 вересня. Того ж дня Пушилін, а також інші посіпаки Кремля, слухали чергову цинічну промову Путіна. У ній президент Росії повідомляв про анексію тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, а також Херсонщини.

Зауважимо, що експерти взяття Лимана називають неабияким ляпасом для Росії та самого Путіна. Адже поки "бункерний дід" хизується анексією, у нього з-під носа території відбирають. Це, до слова, шалено обурює самих росіян. У мережі вони ображають і принижують військо своєї країни та у всьому звинувачують немічність вищого військового керівництва.

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