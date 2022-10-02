Звільнення Лиману також підтвердив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українських прапорів на Сході ставатиме дедалі більше.

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ЗСУ приїхали "на прийом" до Пушиліна

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував відео заступника начальника Нацполіції Олександра Фацевича, яке той зафільмував біля приймальні Пушиліна в центрі Лимана.

ЗСУ хотіли до нього навідатися, проте ватажок бойовиків звідти завбачливо втік.

Дивіться відео, як українські бійці прийшли до приймальні Пушиліна (відео 18+, присутня ненормативна лексика):

Про оточення Лиману повідомили 30 вересня. У той самий день Пушилін разом з іншими посіпаками Кремля слухав звернення російського диктатора Владіміра Путіна, який оголосив про анексію тимчасово окупованих частин Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Псевдореферендум не допоміг Пушиліну від контрнаступу ЗСУ – Лиман знову повернувся під контроль України.



ЗСУ взяли Лиман під контроль / Фото DeepState

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У Лимані зняли російські триколори

Вдень у мережі з'явилося відео, як українські захисники підняли державний прапор на в'їзді в Лиман. Вже ввечері опублікували ролики з центру міста.

Бійці ЗСУ зняли російські прапори, які вивісили окупанти, та почали зачищати місто від загарбників.

ЗСУ звільнили Лиман: дивіться відео

Один із бійців на відео розповів, що воїни 81 ОАБр, Нацгвардії та батальйону оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького звільнили та взяли під контроль Лиман.

Ра**сти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні!

– вигукнув військовий

Після цього захисники скинули російські прапори з адмінбудівлі та підняли над нею державний прапор.

Дивіться відео, як захисники зняли прапори окупантів біля Лиманської міськради:

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