У Росії заявили, що загарбники буцімто вийшли з міста на "вигідніші позиції". Проте вони ще 30 вересня потрапили в оточення, адже командири не дали дозволу відійти.

Цікаво Ми там, але бої ще точаться, – у ЗСУ підтвердили підняття українського прапора в Лимані

Окупанти "передислокувалися" у мішки

У Міністерстві оборони України подякували російським "колегам" за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0".

Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що після успішного контрнаступу на Харківщині для ЗСУ відкрився шлях для наступу на Лиман. Напередодні наші захисники звільнили населені пункти довкола та оточили місто.

У мережі 1 жовтня з'явилося відео, на якому видно, як військові підняли український прапор на околицях міста. Згодом речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що цей ролик правдивий – Збройні Сили зайшли в Лиман, в місті тривають бої.

Варто зазначити, що опівночі 1 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті припустили, що ЗСУ звільнять Лиман упродовж 72 годин.

Зверніть увагу! Звільнення Лиману є ще однією важливою ціллю для ЗСУ. Воно відкриє шлях для подальшого звільнення населених пунктів на півночі Донеччини та в західній частині Луганщини. Усе, що відомо про наступ ЗСУ на Лиман, читайте за посиланням.

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