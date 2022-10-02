Это подчеркнул спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый во время телемарафона. Он отметил, что некоторым из российских бойцов удалось спастись, бежав из Лимана во время проведения наступления ВСУ.

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Речь шла о более чем 5 тысячах оккупантов

По словам Череватого, точно подсчитать количество окруженных оккупантов непросто. Он отметил, что соответствующая статистика требует определенного времени. Известно же, что перед началом операции по освобождению Лимана там насчитывалось около 5 – 5,5 тысячи захватчиков.

Но понятно, что у войны есть свои законы. Кто-то малыми группами проник через лесную местность, кто-то пытался колоннами уехать – значительная часть их была уничтожена. Кто-то был просто уничтожен на месте,

– констатировал он.

Так что, отметил Череватый, озвученная ранее цифра уже просто не может соответствовать действительности. По завершении операции по зачистке Лимана станет понятнее, скольких россиян удалось захватить в плен, а также ликвидировать.

Заметим, что в британской разведке сообщают о возможных колоссальных потерях. Их враг мог испытать при попытке покинуть Лиман. Для этого российские захватчики использовали единственный путь, который они по состоянию на 1 октября еще контролировали.

Также аналитики отмечают, что город защищали недоукомплектованные подразделения из Западного и Центрального военных округов. Последним руководил Александр Лапин, которого и раскритиковал Кадыров. Кроме того, в Лимане находились добровольно мобилизованные резервисты, говорят в ведомстве.

ВСУ потролили Пушилина

Украинские военные не только освободили из-под оккупации Лиман. Они еще и решили посетить главаря боевиков Дениса Пушилина на "приеме". Но последнего на месте не было. Видеодоказательством поделился начальник Нацполиции Александр Фацевич. Ролик он снял у приемной Пушилина в самом Лимане.

Напомним, что об оцеплении Лимана стало известно еще 30 сентября. В тот же день Пушилин, а также другие приспешники Кремля, слушали очередную циничную речь Путина. В ней президент России сообщал об аннексии временно оккупированных территорий Донбасса, Луганщины, Запорожья, а также Херсонщины.

Заметим, что эксперты взятие Лимана называют большой оплеухой для России и самого Путина. Ведь пока "бункерный дед" кичится аннексией, у него из-под носа территории отбирают. Это, к слову, безумно возмущает самих россиян. В сети они оскорбляют и унижают войско своей страны и во всем винят немощность высшего военного руководства.

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