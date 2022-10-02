ВСУ провели успешное наступление на Лиман. В результате этого удалось освободить город 1 октября, что подтвердил президент Владимир Зеленский. И хоть доподлинно неизвестно, но аналитики предполагают, что это нанесло немало потерь врагу.

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Единственный путь отступления был последним

Как отмечают в разведке Великобритании, 1 октября оккупанты отступали из Лимана, чтобы не погибнуть в окружении. По предположениям аналитиков, город защищали недоукомплектованные подразделения как Западного, так и Центрального военных округов страны-агрессора. Кроме того, там еще были добровольно мобилизованные резервисты.

Эксперты считают, что враг мог понести значительные потери. Речь идет о попытке отойти из Лимана. Для этого захватчики выбрали единственную дорогу из города, которая тогда была под их контролем.

В ведомстве напоминают, что Лиман был стратегически важен для россиян. А уход оттуда войска оккупантов – значительная политическая неудача. Ведь расположен город в Донецкой области. Той самой, которую Россия аннексировала 30 сентября. По крайней мере, это озвучил сам Путин.

Отвод войск стал причиной критики

В разведке также отмечают, что отвод войск из Лимана сами россияне не поддержали. Оно повлекло за собой волну публичной критики со стороны чиновников. Они обвиняли в провалах русское военное управление.

И, уверяют аналитики, дальнейшие потери временно оккупированных территорий только повысят градус неудовлетворения. Публичная критика будет становиться все активнее, что будет давить на высшее военное руководство.

Соответствующее утверждение разделяют составители нового отчета Института по изучению войны. Там отметили, что Кадыров обвиняет в провалах в Лимане Александра Лапина. Того же руководителя Центрального военного округа. Кроме того, в покрытии поражений на фронте он обвиняет начальника Генштаба в генерале армии Валерия Герасимова.

Градус напряжения настолько высок, что не исключают в ближайшие недели кадровые изменения. Они коснутся высшего военного руководства России.

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