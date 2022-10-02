Успешное наступление ВСУ на Лиман подняло немало шума среди россиян. В частности, свое возмущение выразил Рамзан Кадыров. Он уже нашел виновных в поражении войска оккупантов.

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В армии России могут лететь головы

По мнению того же Кадырова, виновным в освобождении Лимана стал командующий Центральным военным округом. Речь идет о генерал-полковнике Александре Лапине. В Институте по изучению войны отметили, что заявления главы Чечни получили немалую огласку. А свидетельствовать они могут об одном: раскол между традиционными и нетрадиционными силами в России, скорее всего, растет.

По словам Кадырова, Лапину не удалось вооружить находившиеся в Лимане подразделения. Более того, он обвинил генерал-полковника в трусости, ведь его штаб был далеко от линии фронта.

Но это еще не все. Виновным в провале он считает также начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Мол, этот решил еще и скрывать поражения, которые потерпели Лапин и войско под его командованием.

Кадырова поддержал Пригожин

Любопытно, что "повар" Путина Евгений Пригожин публично поддержал критику со стороны Кадырова. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать "босиком с автоматами на передовой".

Вишенкой на торте, так сказать, стали российские пропагандисты и военные журналисты. Они начали голосить, что в провалах виновно командование, ведь оно коррумпировано и совершенно не заинтересовано в достижении стратегических целей России.

Соответствующие заявления лишь подтверждают тот факт, что участвующие в так называемой "спецоперации" войска не имеют слаженности. Более того, шум вокруг провалов на фронте может стать причиной возможных изменений в высшем военном командовании. Это прогнозируют в ближайшие недели.

Напомним, что до начала операции по освобождению Лимана в нем находилось около 5 – 5,5 тысяч российских бойцов. Достоверно сложно подсчитать потери врага сейчас. И хоть некоторым из оккупантов удалось спастись, значительная часть либо попала в обменный фонд, либо пополнила статистику потерь.

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