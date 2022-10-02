Успішний наступ ЗСУ на Лиман здійняв чимало галасу серед росіян. Зокрема, своє обурення висловив Рамзан Кадиров. Він уже знайшов винних у поразці війська окупантів.

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В армії Росії можуть полетіти голови

На думку того ж Кадирова, винним у звільнення Лимана став командувач Центральним військовим округом. Мовиться про генерал-полковника Алєксандра Лапіна. В Інституті з вивчення війни зауважили, що заяви глави Чечні набули чималого розголосу. А свідчити вони можуть про одне: розкол між традиційними і нетрадиційними силами у Росії, швидше за все, зростає.

За словами Кадирова, Лапіну не вдалося озброїти підрозділи, котрі були у Лимані. Ба більше, він звинуватив генерал-полковника в боягузстві, адже його штаб був далеко від лінії фронту.

Але і це ще не все. Винним у провалі він вважає також начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова. Мовляв, цей вирішив ще й приховувати поразки, яких зазнав Лапін і військо під його командуванням.

Кадирова підтримав Прігожин

Цікаво, що "кухар" Путіна Євгєній Прігожин публічно підтримав критику з боку Кадирова. Він заявив, що вище військове командування повинне воювати "босоніж з автоматами на передовій".

Вишенькою на торті, так би мовити, стали російські пропагандисти та військові журналісти. Вони почали голосити, що у провалах винне командування, адже воно є корумпованим і абсолютно не зацікавленим у досягненні стратегічних цілей Росії.

Відповідні заяви лише підтверджують той факт, що війська, які беруть участь у так званій "спецоперації", не мають злагодженості. Ба більше, галас довкола провалів на фронті може стати причиною можливих змін у вищому військовому командуванні. Це прогнозують найближчими тижнями.

Нагадаємо, що до початку операції зі звільнення Лимана в ньому перебувало близько 5 – 5,5 тисячі російських бійців. Достеменно складно підрахувати втрати ворога зараз. І хоч декому з окупантів таки вдалося врятуватися, значна частина або потрапила до обмінного фонду, або поповнила статистику втрат.

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