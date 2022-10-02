Институт изучения войны (ISW) оценил ситуацию на фронте и объяснил, что означает для России потеря Лимана.

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Украинские войска освободив Лиман, что в Донецкой области, нанесли России еще одно значительное оперативное поражение,

– отметили в ISW.

Аналитики отметили, что Минобороны России объявило об отводе российских войск из Лимана на более "выгодные позиции", чтобы избежать "угрозы окружения".

Впрочем, паники и хаос России избежать не удалось.

Россияне называют потерю Лимана поражением

Российское информационное пространство таки зафиксировало поражение и российское военное командование в том, что их воинам вовремя не отправили подкрепления. Но были и те, кто успокаивал себя.

Российские комментаторы в основном выражают надежду, что частичная мобилизация создаст достаточно сил для возобновления наступательных операций и возобновления инициативы,

– говорится в сообщении.

В то же время ISW напоминают заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова, который явно опустошен поражением в Лимане, потому что призвал Россию продолжать борьбу за "освобождение" четырех аннексированных территорий всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

Освобождение Лимана: что известно

Об окружении Лимана стало известно еще 30 сентября. Однако данных было мало. В этот день Путин объявлял свою безумную речь о "присоединении" украинских территорий.

На следующий день, 1 октября, в сети появилось видео, как украинские защитники подняли государственный флаг на въезде в Лиман. Уже к вечеру военные опубликовали ролики из центра города.

В тот же день освобождение Лимана подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские защитники не только освободили из-под оккупации Лиман. Они еще и решили посетить главаря боевиков Дениса Пушилина на "приеме".

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