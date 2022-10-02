Інститут вивчення війни (ISW) оцінив ситуацію на фронті та пояснив, що означає для Росії втрата Лимана.

Увага Скільки росіян опинилися в оточенні після взяття Лимана

Українські війська звільнивши Лиман Донецької області завдали Росії ще однієї значної оперативної поразки,

– зазначили в ISW.

Аналітики зазначили, що Міноборони Росії оголосило про відведення російських військ із Лиману на "вигідніші позиції", щоб уникнути "загрози оточення".

Втім, паніки та хаосу Росії уникнути не вдалось.

Росіяни називають втрату Лимана поразкою

Російський інформаційний простір таки зафіксував поразку та звинувачує російське військове командування у тому, що їх воякам вчасно не відправили підкріплення. Та були й ті,що заспокоювали себе.

Російські коментатори переважно висловлюють надію, що часткова мобілізація створить достатньо сил для відновлення наступальних операцій і відновлення ініціативи,

– йдеться у повідомленні.

Водночас ISW пригадують заяви чеченського лідера Рамзана Кадирова, який вочевидь спустошений поразкою в Лимані, бо закликав Росію продовжувати боротьбу за "звільнення" чотирьох анексованих територій усіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності.

Звільнення Лимана: що відомо

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