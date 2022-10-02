Глава Пентагона напомнил, что российские оккупанты использовали Лиман как логистический центр для снабжения своих группировок на Востоке Украины.

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Поэтому, освобождение города он назвал безусловным успехом.

Мы очень вдохновлены тем, что мы видим сейчас,

– заявил Остин.

Он добавил, что без этих маршрутов оккупантам будет сложнее и перед россиянами встает своеобразная дилемма.

"Мы считаем, что украинцы сделали большую работу, чтобы попасть туда и начать освобождать город", – добавил глава Пентагона.

Украина деоккупировала Лиман

Украинские военные успешно освободили город Лиман Донецкой области. Видео военнослужащих, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане, опубликовал в Telegram заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Участие в освобождении города приняла 81 отдельная аэромобильная десантная бригада совместно с подразделениями Национальной гвардии Украины и батальоном Кульчицкого. 1 октября на въезде в Лиман установили украинский флаг.

Известно, что в окружение попали множество российских захватчиков. Если говорить о конкретной цифре, то она требует уточнения. Но с началом операции по освобождению Лимана там насчитывалось около 5 – 5,5 тысячи захватчиков.

Почему освобождение Лимана важно

Лиман – ключевой железнодорожный узел. И контроль над ним открывает дорогу сразу на несколько направлений: на Лисичанск и Северодонецк, а также на Сватово. Военные эксперты говорят, что возвращение Лимана под контроль Украины может значительно упростить Вооруженным Силам Украины освобождение временно оккупированных территорий Харьковской и Луганской областей.

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