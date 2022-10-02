Глава Пентагону нагадав, що російські окупанти використовували Лиман як логістичний центр для постачання своїм угрупованням на сході України.

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Тож, звільнення міста він назвав безумовним успіхом.

Ми дуже натхненні тим, що ми бачимо зараз,

– заявив Остін.

Він додав, що без цих маршрутів окупантам буде складніше і перед росіянами постає своєрідна дилема.

"Ми вважаємо, що українці зробили велику роботу, щоб потрапити туди та почати звільняти місто", – додав глава Пентагону.

Україна деокупувала Лиман

Українські військові успішно звільнили місто Лиман Донецької області. Відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі в Лимані, опублікував у Telegram заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Участь у звільненні міста взяла 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України та батальйоном Кульчицького. 1 жовтня на в'їзді в Лиман встановили український прапор.

Відомо, що до оточення потрапили безліч російських загарбників. Якщо говорити про конкретну цифру, то вона потребує уточнення. Але початком операції зі звільнення Лимана там налічувалося близько 5 – 5,5 тисячі загарбників.

Чому звільнення Лиману є важливим

Лиман — ключовий залізничний вузол. І контроль над ним відкриває дорогу одразу на кілька напрямків: на Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також на Сватове. Військові експерти кажуть, що повернення Лиману під контроль України може значно спростити Збройним Силам України звільнення тимчасово окупованих територій Харківської та Луганської областей.

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