ЗСУ провели успішний наступ на Лиман. В результаті цього вдалося звільнити місто 1 жовтня, що підтвердив президент Володимир Зеленський. І хоч достеменно невідомо, але аналітики припускають, що це завдало чимало втрат ворогові.

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Єдиний шлях відступу був останнім

Як зазначають у розвідці Великої Британії, 1 жовтня окупанти відступали з Лимана, щоб не загинути в оточенні. За припущеннями аналітиків, саме місто захищали недоукомплектовані підрозділи як Західного, так і Центрального військових округів країни-агресорки. Крім того, там ще й були добровільно мобілізовані резервісти.

Експерти вважають, що ворог міг зазнати значних втрат. Мовиться про спробу відійти з Лимана. Для цього загарбники вибрали єдину дорогу з міста, яка тоді була під їхнім контролем.

У відомстві нагадують, що Лиман був стратегічно важливим для росіян. А відхід звідти війська окупантів – значна політична невдача. Адже розташоване місто у Донецькій області. Тій самій, яку Росія анексувала 30 вересня. Принаймні це озвучив сам Путін.

Відведення військ стало причиною критики

У розвідці також наголошують на тому, що відведення військ з Лимана самі росіяни не підтримали. Воно спричинило хвилю публічної критики з боку високопосадовців. Вони звинувачували у провалах російське військове керівництво.

І, запевняють аналітики, подальші втрати тимчасово окупованих територій лише підвищать градус не задоволення. Публічна критика ставатиме все активнішою, що неабияк тиснутиме на вище військове керівництво.

Відповідне твердження поділяють укладачі свіжого звіту Інституту з вивчення війни. Там зауважили, що Кадиров звинувачує у провалах у Лимані Алєксандра Лапіна. Того самого керівника Центрального військового округу. Крім того, покривання поразок на фронті він закидає начальнику Генштабу генералу армії Валерію Герасимову.

Градус напруги настільки високий, що не виключають найближчими тижнями кадрові зміни. Вони торкнуться вищого військового керівництва Росії.

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