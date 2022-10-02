2 жовтня у російської армії "від'ємне поповнення" уже перетнуло позначку в 60 000. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 500 окупантів та подарували їм квитки на концерт Кобзона.

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Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 221-ий день повномасштабного вторгнення завдяки професійним діям наших захисників та захисниць окупаційна армія втратила:

танків – 2 377 (+23 за добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 975 (+26) одиниць;

артилерійських систем – 1 405 (+8) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 337 (+1) одиниць;

засобів ППО – 176 одиниць;

літаків – 264 одиниці;

гелікоптерів – 227 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 015 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 246 одиниць;

кораблів і катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 796 (+10) одиниць;

спеціальної техніки – 131 одиницю.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.