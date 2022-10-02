2 октября в российской армии "отрицательное пополнение" уже пересекло отметку в 60 000. За минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 500 оккупантов и подарили им билеты на концерт Кобзона.

Обратите внимание Сколько россиян оказались в окружении после взятия Лимана

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 221 день полномасштабного вторжения благодаря профессиональным действиям наших защитников и защитниц оккупационная армия потеряла:

танков – 2377 (+23 за сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4 975 (+26) единиц;

артиллерийских систем – 1405 (+8) единиц;

реактивных систем залпового огня – 337 (+1) единиц;

средств ПВО – 176 единиц;

самолетов – 264 единицы;

вертолетов – 227 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1015 (+6) единиц;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10) единиц;

специальной техники – 131 единица.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.