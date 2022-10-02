2 октября в российской армии "отрицательное пополнение" уже пересекло отметку в 60 000. За минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 500 оккупантов и подарили им билеты на концерт Кобзона.

Обратите внимание Сколько россиян оказались в окружении после взятия Лимана

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 221 день полномасштабного вторжения благодаря профессиональным действиям наших защитников и защитниц оккупационная армия потеряла:

  • танков – 2377 (+23 за сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 975 (+26) единиц;
  • артиллерийских систем – 1405 (+8) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 337 (+1) единиц;
  • средств ПВО – 176 единиц;
  • самолетов – 264 единицы;
  • вертолетов – 227 (+1) единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1015 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 246 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10) единиц;
  • специальной техники – 131 единица.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.