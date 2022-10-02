Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, фактически российские оккупанты впервые публично признали свое поражение, а не "размывали" все странными заявлениями Конашенкова или "жестами доброй воли".

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Это не перегруппировка, а отступление. Это – поражение. И они вынуждены были признать. Потому что пускать снова Конашенкова было бы смешно. Поэтому да, они начали терять территории,

– отметил Фейгин.

Ситуация у Путина может быть критической

Как отметил Фейгин, Харьковская операция Вооруженных Сил Украины продемонстрировала все проблемы российской армии вместе. С начала стартовавших в сентябре контрнаступательных действий защитники уже освободили около 9 тысяч квадратных километров территории.

Оккупанты так и не смогли сформировать новую линию разграничения. Уже октябрь – они продолжают сыпаться на этом направлении.

Судя по всему, ситуация у Путина достаточно катастрофическая. Именно поэтому он столь резко принял решение о мобилизации и проведении фейковых "референдумов" с аннексией территорий.

Думаю, что положение на фронте действительно ужасное. Оккупанты не хотят воевать, генералы тоже. С вооружением все плохо. А к чему это должно привести? К отступлению. Он собирается 1 волной мобилизованных еще и затыкать дыры… Ситуация для оккупантов кризисная, а может и катастрофическая,

– считает Фейгин.

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Напомним, вчера, 1 октября, Вооруженные Силы Украины успешно освободили Лиман от российских оккупантов, что подтвердил президент Владимир Зеленский. Аналитики из Министерства обороны Великобритании предполагают, что оккупанты понесли значительные потери.

Кроме того, Вооруженные Силы уже уничтожили 60 110 российских оккупантов. За прошедшие сутки на концерт Кобзона отправилось еще 500 захватчиков.