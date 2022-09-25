Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, если во властных российских кругах захотят избавиться от путина, то протесты будут безумны.

Почему мобилизация в россии такая торопливая

По словам Фейгина, вполне логично предположить, что к российским войскам пришел план, сколько они должны мобилизовать.

К слову После проведения квазиреферендумов для российских мужчин закроют границы, – СМИ

"А те в свою очередь начали "грести" всех подряд, где учителя разносят повестки, где просто посреди улицы останавливают", – говорит он.

Всю эту "сборную солянку" отправят на базы, где уже их отсортируют – возможно, кто-нибудь подойдет. На мой взгляд, из всех кого нахватали, поедет треть,

– отмечает правозащитник.

Проблемы в россии – решит ли их мобилизация "пушечного мяса"

Фейгин говорит, что даже те, кого отобрали, трудно представить, какие у них знания могут быть. Например, кто-то когда-то был за рулем танка – это уже давно стерлось из памяти.

Марк Фейгин российский правозащитник Этот беспорядок – зеркало того, как организована власть в россии. Самый крепкий институт – это силовые и правоохранительные органы. И их сила исключительно для того, чтобы подавлять любой протест или недовольство. Но что меня удивило – то, что власти решили так спешить и действовать очень быстро. Это означает только то, что там есть проблемы , ведь для чего спешить просто так.

Мы видим, что в россии все плохо – включая события на фронте, поэтому им нужно спешить.

Полный стрим разговора с Марком Фейгиным: смотрите видео