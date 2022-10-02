Накануне в сети появилась информация, что оккупанты закапывали контейнеры с "чем-то". Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что это было сделано для пропагандистского сюжета.

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Оккупанты вызвали большой взрыв для пропагандистского сюжета

Братчук сообщил, что оккупанты закопали сразу 24 тонны тротила в виде морских мин. Цель россиян, по его словам, для очередного ролика "уничтожение одним выстрелом из танка украинского склада боеприпасов".

Оккупанты взорвали 24 тонны тротила для пропагандистского сюжета

Что известно о контейнерах в Херсонской области

В сети появилось видео из Херсонщины, на котором заметно немало контейнеров в траншеях с неизвестным содержимым. Эксперты предполагали, что в контейнерах может быть жидкое химическое вещество, подготовленное к подрыву, жидкая взрывчатка в специфической таре или морские мины МЯМ.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уверяла, что причин для паники нет. Она информировала, что наши военные прорабатывают все версии, однако подчеркнула, что эта информация не для публичного объявления.

Кроме того, Наталья Гуменюк 2 октября сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на Юге. Она сообщила, что россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на Юг, однако эта задача для них очень усложнена. Причина в том, что ВСУ держат под огневым контролем логистику врага.

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