Контрнаступление ВСУ продолжает набирать обороты. Защитники Украины изо дня в день освобождают все больше территорий от российских захватчиков. 24 канал расскажет, где расположены еще три села, над которыми развеваются флаги.

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Флаги Украины развеваются над еще несколькими деревнями

Богуславка – село у реки Оскол

Село Богуславка расположено на левом берегу реки Оскол. Оно расположено вблизи Лозовой и Боровской Андреевки. Заметим, что до начала полномасштабного вторжения в Богуславцы проживало более 1300 человек. Принадлежит именно село Боровского района Харьковской области.

Где расположена Богуславка: карта

При вывешивании флага жители вместе с военными исполнили гимн Украины. Этот трогательный момент был снят на видео.

Над Богуславкой подняли флаг Украины: видео

Боровская Андреевка – село, соседнее с Богуславкой

Как мы отметили выше, она раскинулась по соседству с Богуславкой. Это село также входит в Боровский район. Так что в поселковом совете уже опубликовали видео, на котором над зданием подняли украинский флаг.

Где находится Боровская Андреевка: карта

Как над Боровской Андреевкой подняли флаг Украины: видео

Над Новопетровкой – флаг Украины

Новопетровка – еще один населенный пункт, над которым наши военные подняли флаг. Село принадлежит к Высокопольской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. До полномасштабного вторжения численность населения, проживавшего в нем, насчитывала около 835 человек.

Где находится Новопетровка: карта

Над Новопетровкой подняли украинский флаг: видео

Накануне мы рассказывали, что нацгвардейцы зашли в Золотую Балку Херсонской области. Над ней теперь тоже развевается украинский флаг. Заметим, что он расположен на самом берегу Днепра.

Что касается всех населенных пунктов, вышеперечисленных, остается ожидать официальную информацию от Генштаба. В ведомстве сообщат, когда эти села можно будет считать свободными от российских захватчиков.

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