В этом населенном пункте также нашли застенку, где издевались над гражданскими и военными. Пока количество жертв российского террора установить сложно. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова.

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Какая ситуация в Боровой

Боровая – один из самых отдаленных уголков Харьковской области, оттуда сложно было получать информацию. Несмотря на это, жители сплотились и работали над тем, чтобы община не находилась в информационной блокаде. Кроме того, о Боровой знал весь мир. Черненко отметила, что туда уже везут гуманитарную помощь, чтобы поддержать местное население.

Следует заметить, что как только наши ВСУ освобождают украинские земли и выгоняют оккупантов, местные коллаборанты пытаются бежать – в Луганскую и Донецкую области или Россию. Так, в Боровой в доме одного из поклонников "русского мира" произошел пожар. Что с предателем и где он пока неизвестно.

Люди, которые вынуждены были бежать от войны, мечтали как можно быстрее вернуться домой. Однако власти подчеркивают, что возвращаться в населенный пункт еще рано, ведь там до сих пор опасно. В последние дни перед деоккупацией там шли ожесточенные бои. На освободившейся территории осталось много неразорвавшихся снарядов.

Все эти 7 месяцев люди хотели домой. Но их просят не спешить, потому что минирование безумное. Я думаю, что российские оккупанты, чувствовали, что их скоро выгонят. От этой бессильной ярости они продолжали минировать территории,

– подчеркнула Черненко.

Корреспондент отметила, что в Боровской общине за последние дни на минах и растяжках подорвалось очень много людей. Есть информация, что в лесу на мине взорвалось 4 человека – двое погибли на месте, двое в тяжелом состоянии. В селе Чернещина 3 человека погибли из-за прямого попадания снаряда в трактор. А в Степном – пенсионерка взорвалась на мине.

"Мы будем получать новую информацию и будем добавлять ее. К сожалению, количество жертв будет только расти", – подытожила Черненко.

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