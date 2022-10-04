У цьому населеному пункті також знайшли катівню, де знущалися з цивільних та військових. Наразі кількість жертв російського терору встановити складно. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова.

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Яка ситуація у Боровій

Борова – один з найвіддаленіших куточків Харківщині, звідти складно було діставати інформацію. Попри це, мешканці згуртувалися і працювали над тим, аби громада не була в інформаційній блокаді. Крім того, про Борову знав увесь світ. Черненко відзначила, що туди вже везуть гуманітарну допомогу, аби підтримати місцеве населення.

Варто зауважити, що як тільки наші ЗСУ звільняють українські землі та виганяють окупантів, місцеві колаборанти також намагаються втекти – у Луганську та Донецьку області або Росію. Так, у Боровій в оселі одного з прихильників "рускава міра" сталася пожежа. Що зі зрадником та де він перебуває наразі невідомо.

Натомість люди, які змушені були тікати від війни, мріяли якнайшвидше повернутися додому. Однак влада наголошує, що вертатися до населеного пункту ще зарано, адже там досі небезпечно. Останніми днями перед деокупацією там точилися запеклі бої. На звільненій території залишилося багато нерозірваних снарядів.

Усі ці 7 місяців люди хотіли додому. Але їх просять не поспішати, тому що мінування шалене. Я думаю, що російські окупанти, відчували, що їх скоро виженуть. Від цієї безсилої люті вони продовжували мінувати території,

– підкреслила Черненко.

Кореспондентка зауважила, що у Борівській громаді за останні дні на мінах та розтяжках підірвалося дуже багато людей. Є інформація, що у лісі на міні підірвалося 4 людей – двоє загинуло на місці, двоє у важкому стані. У селі Чернещина 3 людей загинули через пряме влучання снаряда у трактор. А у Степовому – пенсіонерка підірвалася на міні.

"Ми отримуватимемо нову інформацію і додаватимемо її. На жаль, кількість жертв буде лише зростати", – підсумувала Черненко.

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