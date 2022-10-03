Поліцейські документують воєнні злочини росіян. Коли окупанти зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі там оселилися. У цих будинках вороги поставили "розтяжки" на дверях.

До теми Ще одна катівня: у Козачій Лопані знайшли місце, де окупанти знущались з людей

У підвалі били людей

У погребі будинку знайшли ще одну катівню. Там в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.

Після себе загарбники залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости. У поліції зауважують, що це фірмовий знак "русского міра".

Інші катівні росіян

Після втечі окупантів з Харківщини у звільнених селах знаходити масові поховання та катівні. Наприклад, 17 вересня таку виявили у Козачій Лопані. У підвальному приміщенні так званої "народної міліції" були прилади для катувань.

Інші катівні виявили у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську тощо. Правоохоронці розповіли, що ці місця заповнювали максимальною кількістю цивільного населення. Зокрема, кожного перехожого могли звинуватити, що він нібито є "наводчиком", співпрацює із ЗСУ або взагалі має проукраїнські погляди.

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