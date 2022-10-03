Полицейские документируют военные преступления россиян. Когда оккупанты вошли в село, они выгнали местных из их домов и сами там поселились. В этих домах враги поставили "растяжки" на дверях.

К теме Еще одна пыточная: в Казачьей Лопани нашли место, где оккупанты издевались над людьми

В подвале избивали людей

В погребе дома нашли еще одну пыточную. Там в бесчеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались.

После себя захватчики оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты. В полиции отмечают, что это фирменный знак "русского мира".

Другие пыточные россиян

После бегства оккупантов из Харьковской области в освобожденных селах находили массовые захоронения и пыточные. Например, 17 сентября такую обнаружили в Казачьей Лопани. В подвальном помещении так называемой "народной милиции" были приборы для пыток.

Другие пыточные обнаружили в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске и т.д. Правоохранители рассказали, что эти места заполнялись максимальным количеством гражданского населения. В частности, каждый прохожий мог обвинить, что он якобы является "наводчиком", сотрудничает с ВСУ или вообще имеет проукраинские взгляды.

Смотрите также – под Изюмом нашли пыточные и братские могилы: видео