Радісну новину повідомили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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Згідно з даними бійців бригади, село з боями звільнили штурмовики "Закарпатського легіону". 3 жовтня захисники 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили прапор України на найвищій точці Миролюбівки.

Раніше Володимир Зеленський у зверненні підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки. Президент подякував нашим бригадам, які брали участь у звільненні населених пунктів.

Варто зазначити, що глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич теж підтвердив, що Збройні Сили України офіційно звільнили від окупантів два населених пункти. За його словами, мовиться про Архангельське та Миролюбівку.

Де розташована Миролюбівка

Це селище у Білозерській селищній громаді Херсонської області. Миролюбівка розташоване неподалік звільненого населеного пункту Солдатське і за 6 кілометрів від залізничної станції Копані.